Кабмин согласовал кандидата на должность главы Одесской ОВА

Правительство поддержало кандидата на должность главы Одесской областной военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кабинета министров.
Как отмечают в ведомстве, Кабмин поддержал проект указа президента о назначении Олега Кипера главой Одесской ОВА. Сейчас он является руководителем Киевской городской прокуратуры.
Также на сегодняшнем заседании было принято распоряжение об увольнении Валерии Коломиец с должности заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции.
Стоит заметить, что ранее должность главы Одесской ОВА занимал Максим Марченко. Он возглавлял ведомство с 1 марта 2022 года.
Но президент Владимир Зеленский 15 марта 2023 года подписал указ об увольнении Марченко с должности.
Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Во время президентства Виктора Януковича он занимал должность начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. В 2014 году его внесли в список лиц, которым запрещено занимать государственные должности, согласно закону "Об очищении власти".
В 2019 году Киперу удалось через скандальный Окружной административный суд Киева (ОАСК) доказать, что его люстрация была безосновательной.
При этом недавно он попал в очередной скандал, когда выехал в отпуск за границу в конце 2022 года. Там прокурор провел 10 дней.
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