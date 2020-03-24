Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020

Шахтерам перечислили 327 млн гривен
Кабинет министров Украины погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Сообщается, что с горняками рассчитались за 2019 и за февраль 2020 года, средства в сумме 327 млн гривен уже поступили шахтерам. Кроме того, на селекторном совещании Оперативного штаба Минэкоенерго с руководителями государственных угольных предприятий обсудили вопросы использования транспорта для подвоза работников, выполнение плановых заданий, минимизации производства в период карантина.
Кроме того, отмечена необходимость соблюдения требований карантина на шахтах, решаются вопросы, чтобы шахтеры в регионах были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Напомним, в начале марта Кабинет министров погасил перед украинскими шахтерами более 600 млн гривен долгов.
Отметим, в феврале президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами. В частности, речь шла о погашении задолженности в течение марта и апреля.