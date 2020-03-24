ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін погасив борги перед шахтарями за 2019 і лютий 2020

Новини » Політика     24.03.2020 - 12:38
Кабмін погасив борги перед шахтарями за 2019 і лютий 2020
Фото: селекторна нарада в Міненерго (menr.gov.ua)

Шахтарям перерахували 327 млн гривень

Кабінет міністрів України погасив борги перед шахтарями за 2019 і лютий 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Повідомляється, що з гірниками розрахувалися за 2019 і за лютий 2020 року, кошти в сумі 327 млн гривень вже надійшли шахтарям. Крім того, на селекторній нараді Оперативного штабу Мінекоенерго з керівниками державних вугільних підприємств обговорили питання використання транспорту для підвезення працівників, виконання планових завдань, мінімізації виробництва в період карантину.

Крім того, наголошено на необхідності дотримання вимог карантину на шахтах, вирішуються питання, щоб шахтарі в регіонах були забезпечені засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів погасив перед українськими шахтарями понад 600 млн гривень боргів.

Відзначимо, в лютому президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями. Зокрема, мова йшла про погашення заборгованості протягом березня і квітня.

В уряді уточнили заяву Шмигаля щодо реструктуризації держборгу
Новини України Кабінет Міністрів Українишахтерыдолг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся