Кабмін погасив борги перед шахтарями за 2019 і лютий 2020

Фото: селекторна нарада в Міненерго (menr.gov.ua)

Шахтарям перерахували 327 млн гривень

Кабінет міністрів України погасив борги перед шахтарями за 2019 і лютий 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Повідомляється, що з гірниками розрахувалися за 2019 і за лютий 2020 року, кошти в сумі 327 млн гривень вже надійшли шахтарям. Крім того, на селекторній нараді Оперативного штабу Мінекоенерго з керівниками державних вугільних підприємств обговорили питання використання транспорту для підвезення працівників, виконання планових завдань, мінімізації виробництва в період карантину.

Крім того, наголошено на необхідності дотримання вимог карантину на шахтах, вирішуються питання, щоб шахтарі в регіонах були забезпечені засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів погасив перед українськими шахтарями понад 600 млн гривень боргів.

Відзначимо, в лютому президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями. Зокрема, мова йшла про погашення заборгованості протягом березня і квітня.