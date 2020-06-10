Кабмин подпишет меморандум с "зелеными" инвесторами и сэкономит государству 2 млрд евро

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

По его словам, правительство вел длительные переговоры с инвесторами, чтобы прийти к решению, которое сможет полноценно решить проблемы отрасли

Кабинет министров Украины подготовил проект меморандума с "зелеными" инвесторами относительно изменения условий господдержки отрасли возобновляемой энергетики, что позволит государству сэкономить более 2 млрд евро до 2030 года.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

"Этот меморандум даст экономию конкретно для Украины ежегодно 6 млрд гривен уже с этого года. За период до 2030 года – это более 2 миллиардов евро экономии для государства Украина в сотрудничестве с инвесторами в зеленую энергетику", - заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство вело длительные переговоры с инвесторами, чтобы прийти к решению, которое сможет полноценно решить проблемы отрасли.

"Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед иностранными инвесторами", - добавил Шмыгаль.

При этом министр энергетики Ольга Буславец рассказала, что проект меморандума предусматривает снижение зеленого тарифа для солнечных станций на 15%, для ветровых станций – на 7,5%, усиление ответственности за небаланси, а также остановку предоставления "зеленого" тарифа для солнечных станций, которые будут построены с 1 июля текущего года.

Как отметил Шмыгаль, правительство поддерживает развитие зеленой энергетики, в т.ч. солнечной, однако с 1 июля все солнечные станции будут получать господдержку исключительно в результате "зеленых" аукционов.

"Все условия позволят сохранить за государством инвестиционно-привлекательный имидж и статус государства, как надежного партнера", - добавила Буславец.

По ее словам, подписание меморандума позволит решить проблему задолженности перед предприятиями, которая достигает 14 миллиардов гривен. Вместе с тем Буславец, попросила у главы правительства один день на доработку проекта меморандума.

Напомним, ранее шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику (компания "Виндкрафт Украина") в Украине Карл Стурен сообщил, что "зеленая" генерация за последние 4 месяца не получила оплату за электроэнергию – долг составляет более 11 миллиардов гривен, в отличие от других энергокомпаний, что иностранные инвесторы расценивают как политический заказ главы енергокомітету ВР Андрея Геруса.

После этого соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус должен подать в отставку за действия, которые привели к кризису в энергоотрасли и доводят до банкротства "зеленую" энергетику.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина