Кабмін підписав меморандум з "зеленими" інвесторами

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Меморандум посилює відповідальність виробників "зеленої" енергії за незбалансованого виробництва електроенергії

У середу, 10 червня, Кабінет міністрів України підписав меморандум з виробниками відновлюваної енергетики, які погодилися знизити тарифи. Документ дозволить державі заощадити понад 2 млрд євро до 2030 року.

Про це повідомляє урядовий портал.

Повідомляється, що виробники "зеленої" енергетики добровільно погодилися реструктуризувати тарифи у бік їх зменшення.

"Зокрема, для всіх об'єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію передбачається зменшення тарифів на 15%, для об'єктів, які виробляють електроенергію з енергії вітру - на 7,5%", - йдеться в повідомленні.

Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики був підписаний прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, в. о. міністра енергетики Ольгою Буславець, відповідальними особами Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації.

Також угода передбачає, що уряд зобов'язується визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот.

Крім того, документ посилює відповідальність виробників "зеленої" енергії за незбалансоване виробництво електроенергії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін підготував проект меморандуму з "зеленими" інвесторами про зміну умов держпідтримки галузі відновлюваної енергетики.

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Автор: РБК-Україна