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Кабмин подписал меморандум о покрытии всей территории Украины интернетом

Новости » Общество    29.10.2019 - 12:41
Кабмин подписал меморандум о покрытии всей территории Украины интернетом
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Меморандум подписан между Кабмином и "Интертелеком", "lifecell", " Vodafone" и "Киевстар"

Кабинет министров Украины подписал меморандум с крупнейшими операторами мобильной связи о покрытии интернетом всей территории Украины. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Подписание меморандума состоялось 29 октября в ходе инвестиционного форума в Мариуполе. Документ подписали премьер-министр Украины Алексей Гончарук и представители украинских мобильных операторов "Интертелеком", "lifecell", " Vodafone" и "Киевстар".

"Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация всей страны. В каждом уголке нашей страны должна быть качественная связь и интернет. И мы сделаем для этого все необходимое", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что согласно меморандуму, операторы получат конкурнетные условия для создания качественного интернета.

"Как результат - у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А у украинцев - качественная связь в селах и на дорогах. Правительство со своей стороны готово оказать максимальную поддержку в этом процессе для мобильных операторов", - сообщил Гончарук.

Кабмин подписал меморандум о покрытии всей территории Украины интернетом

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине около 700 школ не подключены к интернету. По словам министра образования Украины Анны Новосад, около 9 тысяч школ в целом по Украине имели доступ к интернету меньше 30 мегабит.

Также сообщалось, что в Украине планируют создание электронной библиотеки. Для обеспечения наличия правительство рассматривает вариант электронных книг, чтобы создать "минимальный барьер" для доступа к литературе.

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