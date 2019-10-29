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Кабмін підписав меморандум про покриття всієї території України інтернетом

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 12:41
Кабмін підписав меморандум про покриття всієї території України інтернетом
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Меморандум підписаний між Кабміном і "Інтертелеком", "lifecell", "Vodafone" і "Київстар"

Кабінет міністрів України підписав меморандум з найбільшими операторами мобільного зв'язку про покриття інтернетом всій території України. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Підписання меморандуму відбулося 29 жовтня в ході інвестиційного форуму в Маріуполі. Документ підписали прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та представники українських мобільних операторів "Інтертелеком", "lifecell", "Vodafone" і "Київстар".

"Я вірю, що з цього документа почнеться тотальна цифровізація всієї країни. У кожному куточку нашої країни має бути якісний зв'язок та інтернет. І ми зробимо для цього все необхідне", - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що згідно з меморандумом, оператори отримають конкурнетные умови для створення якісного інтернету.

"Як результат - у компаній будуть нові можливості для інвестицій і розширення набору послуг. А в українців - якісний зв'язок у селах і на дорогах. Уряд зі свого боку готова надати максимальну підтримку в цьому процесі для мобільних операторів", - повідомив Гончарук.

Кабмін підписав меморандум про покриття всієї території України інтернетом

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні близько 700 шкіл не підключені до інтернету. За словами міністра освіти України Ганни Новосад, близько 9 тисяч шкіл в цілому по Україні мали доступ до інтернету менше 30 мегабіт.

Також повідомлялося, що в Україні планують створення електронної бібліотеки. Для забезпечення наявності уряд розглядає варіант електронних книг, щоб створити "мінімальний бар'єр" для доступу до літератури.

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