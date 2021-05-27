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Кабмин подготовит распоряжения о начале корпоратизации космических госпредприятий

Автор: Юлия Струк

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский провел совещание по корпоратизации государственных предприятий космической отрасли. Он поручил подготовить проект распоряжения о начале корпоратизации этих предприятий.

Об этом сообщает правительственный портал.

Участники совещания заслушали отчет главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая о предпринятых мерах по преобразованию предприятий отрасли в акционерные общества и обсудили следующие шаги, которые необходимо осуществить.

"Это долгожданные действия, которые следовало осуществить уже давно. Имеющаяся законодательная база это позволяет сделать, а те инициативы, которые сейчас рассматриваются парламентом, в частности законопроект №3822, только станут вспомогательным инструментом в процессе реформ", - заявил Уруский.

Кроме того, он поставил задачу подготовить проект распоряжения о передаче в Фонд государственного имущества некоторых предприятий, не осуществляющих космическую деятельность.

Напомним, Государственному космическому агентству могут предоставить специальный статус. Соответствующий законопроект №5017 не содержит рисков коррупции.

Как писало РБК-Украина, Уруский заявлял о планах по реформированию Госкосмоса. Он хочет вернуть ведомство к тому виду, с какой агентство начиналось.

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