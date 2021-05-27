Кабмін підготує розпорядження про початок корпоратизації космічних держпідприємств

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський провів нараду щодо корпоратизації державних підприємств космічної галузі. Він доручив підготувати проект розпоряджень про початок корпоратизації цих підприємства.

Учасники наради заслухали звіт голови Державного космічного агентства Володимира Тафтая про розпочаті заходи з перетворення підприємств галузі на акціонерні товариства та обговорили наступні кроки, які потрібно здійснити.

"Це довгоочікувані дії, які слід було здійснити вже давно. Наявна законодавча база це дозволяє зробити, а ті ініціативи, які зараз розглядаються парламентом, зокрема законопроект №3822, лише стануть допоміжним інструментом у процесі впровадження реформ", - заявив Уруський.

Крім того, він поставив завдання підготувати проект розпорядження про передачу до Фонду державного майна деяких підприємств, що не здійснюють космічну діяльність.