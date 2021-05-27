ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин подготовит распоряжения о начале корпоратизации космических госпредприятий

Новина українською →
Украина, Четверг 27 мая 2021 16:57
Кабмин подготовит распоряжения о начале корпоратизации космических госпредприятий Фото: вице-премьер Олег Уруский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский провел совещание по корпоратизации государственных предприятий космической отрасли. Он поручил подготовить проект распоряжения о начале корпоратизации этих предприятий.

Об этом сообщает правительственный портал.

Участники совещания заслушали отчет главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая о предпринятых мерах по преобразованию предприятий отрасли в акционерные общества и обсудили следующие шаги, которые необходимо осуществить.

"Это долгожданные действия, которые следовало осуществить уже давно. Имеющаяся законодательная база это позволяет сделать, а те инициативы, которые сейчас рассматриваются парламентом, в частности законопроект №3822, только станут вспомогательным инструментом в процессе реформ", - заявил Уруский.

Кроме того, он поставил задачу подготовить проект распоряжения о передаче в Фонд государственного имущества некоторых предприятий, не осуществляющих космическую деятельность.

Напомним, Государственному космическому агентству могут предоставить специальный статус. Соответствующий законопроект №5017 не содержит рисков коррупции.

Как писало РБК-Украина, Уруский заявлял о планах по реформированию Госкосмоса. Он хочет вернуть ведомство к тому виду, с какой агентство начиналось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины космос
NEWS
Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий
Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий
DAILY
Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку