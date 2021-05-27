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Кабмін підготує розпорядження про початок корпоратизації космічних держпідприємств

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Україна, Четвер 27 травня 2021 16:57
Кабмін підготує розпорядження про початок корпоратизації космічних держпідприємств Фото: віце-прем'єр Олег Уруський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський провів нараду щодо корпоратизації державних підприємств космічної галузі. Він доручив підготувати проект розпоряджень про початок корпоратизації цих підприємства.

Про це повідомляє урядовий портал.

Учасники наради заслухали звіт голови Державного космічного агентства Володимира Тафтая про розпочаті заходи з перетворення підприємств галузі на акціонерні товариства та обговорили наступні кроки, які потрібно здійснити.

"Це довгоочікувані дії, які слід було здійснити вже давно. Наявна законодавча база це дозволяє зробити, а ті ініціативи, які зараз розглядаються парламентом, зокрема законопроект №3822, лише стануть допоміжним інструментом у процесі впровадження реформ", - заявив Уруський.

Крім того, він поставив завдання підготувати проект розпорядження про передачу до Фонду державного майна деяких підприємств, що не здійснюють космічну діяльність.

Нагадаємо, Державному космічному агентству можуть надати спеціальний статус. Відповідний законопроект №5017 не містить ризиків корупції.

Як писало РБК-Україна, Уруський заявляв про плани щодо реформування Держкосмосу. Він хоче повернути відомство до того вигляду, з якого це агентство починалося.

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