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Кабмин перевел "зеленую" энергию на электронные аукционы

Новости » Политика     27.12.2019 - 15:38
Кабмин перевел "зеленую" энергию на электронные аукционы
Иллюстративное фото (intradoceurope.com)

"Зеленая” электроэнергия будет продаваться через электронные аукционы Prozorro.Продажи

Кабинет министров перевел "зеленую” электроэнергию на электронный аукцион Prozorro.Продажи. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По его словам, это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить стоимость на "чистую" энергию.

"Планируем первые "зеленые" аукционы на март", - сообщил Гончарук.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее бизнес призвал отказаться от ретроспективного пересмотра зеленого тарифа, который приведет к убыткам для Украины и ухудшит ее инвестиционный климат.

По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константина Чижика, принудительного ретроспективного снижения "зеленых" тарифов не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский, что новая власть не будет делать никаких необдуманных шагов, которые бы касались ретроспективных изменений в украинском законодательстве.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский подписал закон, допускающий возможность импорта электроэнергии из России. При этом Кабмин будет иметь право отменить этот запрет на определенный срок

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