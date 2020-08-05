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Кабмин подготовил закон о гарантиях кредитования госпроизводителей электроэнергии

Украина, Среда 05 августа 2020 14:24
Кабмин подготовил закон о гарантиях кредитования госпроизводителей электроэнергии
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Принятие этого закона позволит привлечь кредит ЕБРР

Кабинет министров подготовил закон о гарантиях кредитования для государственных компаний, занимающихся производством и передачей электроэнергии. Соответствующие изменения предлагается внести в закон о государственном бюджете на этот год.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В пояснительной записке указано, что принятие указанного проекта закона позволит привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития для реализации программы "Солидарная поддержка" Укрэнерго ".

Напомним, в Украине стартовало списание долгов старого энергорынка: 17 июля соответствующий закон вступил в силу.

В частности, не вступит в силу норма, определяющая особенности проведения списания задолженности ГП "Энергорынок".

В этой статье закона прописано, что кредиторская или дебиторская задолженность ГП, оставшаяся после проведения процедуры погашения задолженности списывается участниками, после чего Кабинет министров принимает решение о прекращении госпредприятия. Также она предусматривает, что списание задолженности оптового поставщика электроэнергии осуществляют в порядке, определенном КМУ.

Как писало РБК-Украина, 17 июня нардепы списали долги старого энергорынка: ВР приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2386.

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