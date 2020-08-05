Кабмін підготував закон про гарантії кредитування держвиробників електроенергії

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прийняття цього закону дозволить залучити кредит ЄБРР

Кабінет міністрів підготував закон про гарантії кредитування для державних компаній, що займаються виробництвом та передачі електроенергії. Відповідні зміни пропонується внести до закону про державний бюджет на цей рік.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У пояснювальній записці вказано, що прийняття вказаного проекту закону дозволить залучити кредит Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації програми "Солідарна підтримка "Укренерго".

Нагадаємо, в Україні стартувало списання боргів старого енергоринку: 17 липня відповідний закон набрав чинності.

Зокрема, не набере чинності норма, яка визначає особливості проведення списання заборгованості ДП "Енергоринок".

У цій статті закону прописано, що кредиторська або дебіторська заборгованість ДП, що залишилася після проведення процедури погашення заборгованості, списується учасниками, після чого Кабінет міністрів приймає рішення про припинення держпідприємства. Також вона передбачає, що списання заборгованості оптового постачальника електроенергії здійснюють у порядку, визначеному КМУ.

Як писало РБК-Україна, 17 червня нардепи списали борги старого енергоринку: ВР схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2386.