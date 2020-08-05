ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін підготував закон про гарантії кредитування держвиробників електроенергії

Україна, Середа 05 серпня 2020 14:24
Кабмін підготував закон про гарантії кредитування держвиробників електроенергії
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Прийняття цього закону дозволить залучити кредит ЄБРР

Кабінет міністрів підготував закон про гарантії кредитування для державних компаній, що займаються виробництвом та передачі електроенергії. Відповідні зміни пропонується внести до закону про державний бюджет на цей рік.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У пояснювальній записці вказано, що прийняття вказаного проекту закону дозволить залучити кредит Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації програми "Солідарна підтримка "Укренерго".

Нагадаємо, в Україні стартувало списання боргів старого енергоринку: 17 липня відповідний закон набрав чинності.

Зокрема, не набере чинності норма, яка визначає особливості проведення списання заборгованості ДП "Енергоринок".

У цій статті закону прописано, що кредиторська або дебіторська заборгованість ДП, що залишилася після проведення процедури погашення заборгованості, списується учасниками, після чого Кабінет міністрів приймає рішення про припинення держпідприємства. Також вона передбачає, що списання заборгованості оптового постачальника електроенергії здійснюють у порядку, визначеному КМУ.

Як писало РБК-Україна, 17 червня нардепи списали борги старого енергоринку: ВР схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2386.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЕлектроенергія
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся