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Кабмин предлагает наказывать за неуважение к судьям ВАКС

Автор: Юлия Струк

Судьи высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, смогут реагировать на неуважение к суду. Кабинет министров поддержал соответствующий проект закона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Судьи высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, получат полномочия реагировать на неуважение к суду, нарушение порядка судебного заседания", - сказано в сообщении.

Документ предоставляет судьям высших специализированных судов соответствующие полномочия на рассмотрение таких дел в порядке, установленном для хозяйственных и административных судов, апелляционных судов и Верховного суда. А постановление, принятое по результатам рассмотрения такого дела, можно будет обжаловать в апелляционной палате высшего специализированного суда.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук отметил, что проявлениями неуважения к суду являются злостное уклонение от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или неподчинение их и других граждан распоряжению председательствующего.

Неуважением является также нарушение порядка во время судебного заседания и совершение любых действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам.

Напомним, в конце апреля Верховная рада приняла за основу законопроект №5246 о введении так называемого "суда в смартфоне". Автором закона является президент Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в Украине предусмотрели поэтапное введение электронного правосудия. ВР приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

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