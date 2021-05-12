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Кабмін пропонує карати за неповагу до суддів ВАКС

Автор: Юлія Струк

Судді вищих спеціалізованих судів, у тому числі Вищого антикорупційного суду, зможуть реагувати на неповагу до суду. Кабінет міністрів підтримав відповідний проект закону.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

"Судді вищих спеціалізованих судів, у тому числі Вищого антикорупційного суду, отримають повноваження реагувати на неповагу до суду, порушення порядку судового засідання", - сказано у повідомленні.

Документ надає суддям вищих спеціалізованих судів відповідні повноваження на розгляд таких справ у порядку, встановленому для місцевих господарських та адміністративних судів, апеляційних судів та Верховного суду. А постанову, прийняту за результатами розгляду такої справи, можна буде оскаржити до апеляційної палати вищого спеціалізованого суду.

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук зазначив, що проявами неповаги до суду є злісне ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або непідкорення їх та інших громадян розпорядженню головуючого.

Неповагою також є порушення порядку під час судового засідання і вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

Нагадаємо, наприкінці квітня Верховна рада схвалила за основу законопроект №5246 про введення так званого "суду в смартфоні". Автором закону є президент Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в Україні передбачили поетапне введення електронного правосуддя. ВР схвалила в другому читанні законопроект №3985 про поетапний запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЕСІТС).

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