Кабмін пропонує карати за неповагу до суддів ВАКС

"Судді вищих спеціалізованих судів, у тому числі Вищого антикорупційного суду, отримають повноваження реагувати на неповагу до суду, порушення порядку судового засідання", - сказано у повідомленні.

Документ надає суддям вищих спеціалізованих судів відповідні повноваження на розгляд таких справ у порядку, встановленому для місцевих господарських та адміністративних судів, апеляційних судів та Верховного суду. А постанову, прийняту за результатами розгляду такої справи, можна буде оскаржити до апеляційної палати вищого спеціалізованого суду.

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук зазначив, що проявами неповаги до суду є злісне ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або непідкорення їх та інших громадян розпорядженню головуючого.

Неповагою також є порушення порядку під час судового засідання і вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.