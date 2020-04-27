ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін підтримав створення ТСК для розслідування махінацій у Податковій і на Митниці

Новини » Політика     27.04.2020 - 11:17
Кабмін підтримав створення ТСК для розслідування махінацій у Податковій і на Митниці
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Шмигаль закликав правоохоронців провести прозоре розслідування

Кабінет міністрів підтримав створення Верховною радою Тимчасової слідчої комісії для розслідування зловживань в Податковій та Митній службах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Facebook.

Також прем'єр закликав правоохоронців провести прозоре розслідування інформації про можливі махінації в митній і податковій сферах.

"Уряд також підтримує створення парламентом Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання у Податковій і на Митниці за останні роки. Це і є реальний "аудит держави", який ми готові проводити разом з народними депутатами. У той же час, я закликаю правоохоронні органи прозоро провести розслідування інформації про можливих махінацій в митній і податковій сферах. І поставити крапку в цьому питанні", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 квітня, Кабмін ухвалив рішення про звільнення глав Державної митної служби Максима Нефьодова та Державної податкової служби Сергія Верланова.

Також РБК-Україна писало, що раніше Верховна рада схвалила створення Тимчасової слідчої комісії щодо зловживань у державному бюджеті.

Кабмін вирішив підвищити зарплати митникам Уряд призначив тимчасових керівників митниці та податкової
Новини України Денис ШмигальВСКмитницяДержавна податкова адмiністрація України
News
On Top