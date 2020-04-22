ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин поддержал создание платных камер в СИЗО

Новости » Политика     22.04.2020 - 15:57
Кабмин поддержал создание платных камер в СИЗО
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года

Кабинет министров Украины поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Сообщается, что эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года.

"Постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", - сообщил министр Денис Малюська.

Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

После завершения эксперимента будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

Напомним, Министерство юстиции Украины планирует сократить до трети украинских тюрем. Сейчас в Украине более ста тюрем.

Кроме того, Минюст в рамках второго этапа тюремной реформы хочет внедрить пробационный надзор и сделать залог доступным не только для богачей. Из других нововведений - установление граничных сроков пребывания в СИЗО, более активное применение общественных работ, упразднение такого вида наказания как "ограничение свободы" и введение рейтинговой системы пенитенциарных учреждений.

В Минюсте рассказали о втором этапе тюремной реформы Минюст планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в СИЗО
Новости Украины Министерство юстиции УкраиныСИЗО
News
On Top