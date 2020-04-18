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Минюст планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в СИЗО

Новости » Политика     18.04.2020 - 19:19
Минюст планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в СИЗО
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Кабмин должен одобрить соответствующее постановление 22 апреля

Министерство юстиции в рамках тюремной реформы планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах (СИЗО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра юстиции Дениса Малюськи в Facebook.

По его словам, полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.

"Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. По объективным причинам есть камеры лучшего качества, и есть хуже. Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качества и условия бесплатных камер", - сообщил Малюська.

В министерстве ожидают, что Кабинет министров примет соответствующее постановление о создании платных камер на заседании правительства 22 апреля.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство юстиции Украины планирует сократить до трети украинских тюрем. Сейчас в Украине более ста тюрем.

Также сообщалось, что из-за карантина в Украине Министерство юстиции предлагает амнистировать около 900 заключенных. При этом Малюська исключил массовую амнистию.

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Новости Украины реформыМинистерство юстиции УкраиныСИЗО
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