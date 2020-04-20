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В Минюсте рассказали о втором этапе тюремной реформы

Новости » Политика     20.04.2020 - 19:10
В Минюсте рассказали о втором этапе тюремной реформы
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

В ведомстве планируют внедрить пробационный надзор и сделать залог доступным для всех

В Министерстве юстиции Украины в рамках второго этапа тюремной реформы хотят внедрять пробационный надзор и сделать залог доступным не только для богачей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главы Министерства юстиции Дениса Малюськи.

По его словам, большинство осужденных не хотят работать и именно это хотят изменить в ведомстве.

"Для осужденных тюрьма - это по сути школа преступлений, и во время их пребывания в такой школе мы их обеспечиваем за бюджетные средства жильем, питанием, охраной. Большинство осужденных не хотят работать и мы это изменим", - заявил министр.

И первый шаг к этому - внедрение пробационного надзора. Во время пробационного периода осужденный должен будет устроиться на работу, пройти лечение, либо же отучиться. Иногда за его перемещениями будет следить электронный мониторинг.

"Люди, которые проходят пробацию уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. 98% людей абсолютно нормально ресоциализируются", - добавил Малюська.

Также в планах Минюста сделать общедоступным залог, как альтернативу СИЗО.

"Сейчас залог могут позволить себе только богачи, у которых есть много налички. Мы предлагаем принимать не только деньги, а и, например, недвижимость. Или же платить залог в рассрочку", - сообщил он.

Из других нововведений - установление граничных сроков пребывания в СИЗО, более активное применение общественных работ, упразднение такого вида наказания как "ограничение свободы" и введение рейтинговой системы пенитенциарных учреждений.

Напомним, Министерство юстиции в рамках тюремной реформы планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. По словам Малюски, полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.

Кроме того, Министерство юстиции Украины планирует сократить до трети украинских тюрем. Сейчас в Украине более ста тюрем.

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