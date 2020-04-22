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Кабмін підтримав створення платних камер в СІЗО

Новини » Політика     22.04.2020 - 15:57
Кабмін підтримав створення платних камер в СІЗО
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Експеримент триватиме до 31 грудня 2021 року

Кабінет міністрів України підтримав експериментальний проект зі створення платних камер в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Повідомляється, що експеримент триватиме до 31 грудня 2021 року.

"Постановою пропонується ввести в окремих слідчих ізоляторах можливість для осіб, взятих під варту, на добровільній основі за відповідну плату одержати покращені побутові умови та харчування", - повідомив міністр Денис Малюська.

Гроші від таких платних послуг будуть направлятися в спеціальний фонд, з якого будуть фінансувати поточні та капітальні ремонти в СІЗО.

Після завершення експерименту буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України планує скоротити до третини українських в'язниць. Зараз в Україні понад сто в'язниць.

Крім того, Мін'юст у межах другого етапу тюремної реформи хоче впровадити пробаційний нагляд і зробити заставу доступним не тільки для багатіїв. З інших нововведень - встановлення граничних термінів перебування в СІЗО, більш активне застосування громадських робіт, скасування такого виду покарання як "обмеження волі" та введення рейтингової системи пенітенціарних установ.

У Мін'юсті розповіли про другий етап тюремної реформи Мін'юст планує ввести платні камери підвищеного комфорту в СІЗО
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