Кабмин поддержал ратификацию соглашения о сотрудничестве с Эстонией: что предлагается

"Эстонская республика - ценный партнер для Украины. Наши страны уже имеют успешный опыт сотрудничества в диджитал-проектах. Поэтому, вполне закономерно наше стремление расширить горизонты сотрудничества также в сфере образования, спорта и реформы государственного управления", - заявила вице-премьер -министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, соглашение будет способствовать увеличению объемов международных технических и финансовых ресурсов в виде:

ноу-хау, тренингов, консультаций, поставки оборудования и материалов, помощи связанной с внедрением новых технологий, необходимых для успешной реализации проектов;

грантов для финансирования поставок товаров, оборудования и материалов, работ и услуг, необходимых для успешной реализации проектов.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль и его эстонский коллега Юри Ратас подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве 27 ноября 2020 года.

Действие документа распространяется на все программы и проекты технической и финансовой помощи, которые реализуются в Украине и финансируются полностью или частично за счет Эстонии.