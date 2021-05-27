Кабмин поддержал ратификацию соглашения о сотрудничестве с Эстонией: что предлагается

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о ратификации Соглашения с правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве. Документ передадут в Верховную раду.
"Эстонская республика - ценный партнер для Украины. Наши страны уже имеют успешный опыт сотрудничества в диджитал-проектах. Поэтому, вполне закономерно наше стремление расширить горизонты сотрудничества также в сфере образования, спорта и реформы государственного управления", - заявила вице-премьер -министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По ее словам, соглашение будет способствовать увеличению объемов международных технических и финансовых ресурсов в виде:
Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль и его эстонский коллега Юри Ратас подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве 27 ноября 2020 года.
Действие документа распространяется на все программы и проекты технической и финансовой помощи, которые реализуются в Украине и финансируются полностью или частично за счет Эстонии.
Напомним, Эстония направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года.
Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали Совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В документе зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС.