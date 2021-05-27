Уряд підтримав ратифікацію угоди про співробітництво з Естонією: що пропонується

"Естонська республіка - цінний партнер для України. Наші країни уже мають успішний досвід співробітництва у діджитал-проектах. Тож, цілком закономірним є наше прагнення розширити горизонти співпраці також у сфері освіти, спорту та реформи державного управління", - заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, угода сприятиме збільшенню обсягів міжнародних технічних та фінансових ресурсів у вигляді:

ноу-хау, тренінгів, консультацій, поставки обладнання та матеріалів, допомоги пов'язаної із впровадженням нових технологій, необхідних для успішної реалізації проектів;

грантів для фінансування постачання товарів, обладнання і матеріалів, робіт та послуг, необхідних для успішної реалізації проектів.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та його естонський колега Юрі Ратас підписали відповідну угоду про співробітництво 27 листопада 2020 року.

Дія документу поширюється на всі програми та проекти технічної та фінансової допомоги, які реалізуються в Україні та фінансуються повністю або частково за рахунок Естонії.