Эстония поддержит вступление Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали Совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В частности, в документе зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС.
Также в заявлении отдельно зафиксирована настроенность Эстонии способствовать Украине в достижении критериев членства в ЕС.
"Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках - это Европейский союз, НАТО, ООН", - заявила премьер Эстонии.
Также Зеленский и Каллас уделили внимание первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с ЕС.
В свою очередь, Зеленский отметил стратегической цели Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за поддержку в реализации этой задачи.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает, что Европейский союз в ближайшее время пересмотрит политику соседства. Этот пересмотр должен касаться всех стран Восточной Европы.
Кроме того, в Офисе президента заявляют, что Украина заручается все большей поддержкой стран-участниц Евросоюза насчет евроинтеграционных перспектив.