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Эстония поддержит вступление Украины в ЕС

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Среда 19 мая 2021 14:20
Эстония поддержит вступление Украины в ЕС Фото: премьер Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали Совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В частности, в документе зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также в заявлении отдельно зафиксирована настроенность Эстонии способствовать Украине в достижении критериев членства в ЕС.

"Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках - это Европейский союз, НАТО, ООН", - заявила премьер Эстонии.

Также Зеленский и Каллас уделили внимание первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с ЕС.

В свою очередь, Зеленский отметил стратегической цели Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за поддержку в реализации этой задачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает, что Европейский союз в ближайшее время пересмотрит политику соседства. Этот пересмотр должен касаться всех стран Восточной Европы.

Кроме того, в Офисе президента заявляют, что Украина заручается все большей поддержкой стран-участниц Евросоюза насчет евроинтеграционных перспектив.

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