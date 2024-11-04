Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК

Cкандали навколо МСЕК

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькій області затримали керівника МСЕК Тетяну Крупу. Правоохоронці виявили, що вона за хабарі видавала фейкові свідоцтва про інвалідність. Вдома у підозрюваної знайшли кілька мільйонів доларів готівки.

При цьому пізніше виявилося, що понад 50 прокурорів Хмельницької області мають статус інвалідності.

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки та оборони на тлі таких скандалів. Було ухвалено рішення про ліквідацію МСЕК.

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