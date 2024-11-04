RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Кабмин подал в Раду законопроект о ликвидации МСЭК

Иллюстративное фото: Рада рассмотрит ликвидацию МСЭК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Документ подготовил Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

Согласно данным на сайте Рады, законопроект уже передали на рассмотрение комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинской страховки. 

Инициативой, в частности, предлагается:

  • заменить систему медико-социальной экспертизы на оценку повседневного функционирования лица, что будет способствовать более эффективному прохождению медицинской экспертизы;
  • установить, что оценка повседневного функционирования лица проводится соответствующими экспертными комиссиями, которые формируют в учреждениях здравоохранения;
  • закрепить перечень функций экспертных комиссий и отнести к ним, в частности, установление группы инвалидности, направление лица на дополнительное обследование, планирование и проведение повторного обследования.

Cкандалы вокруг МСЭК

Напомним, недавно в Хмельницкой области задержали руководителя МСЭК Татьяну Крупу. Правоохранители обнаружили, что она за взятки выдавала фейковые свидетельства об инвалидности. Дома у подозреваемой нашли несколько млн долларов налички.

При этом позже обнаружилось, что у более чем 50 прокуроров Хмельницкой области есть статус инвалидности.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны на фоне таких скандалов. Было принято решение о ликвидации МСЭК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МСЭКВерховная рада