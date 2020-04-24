Кабмин подаст в Раду первый с 2016 года законопроект об амнистии

Кабинет министров Украины направит на рассмотрение Верховной рады проект закона об амнистии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексей Гончаренко.

При этом он отметил, что проектом закона предусматривается досрочное освобождение 1960 заключенных.

"Впервые с 2016 года Кабмин подаёт в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32942, находящихся в тюрьмах", - написал Гончаренко.

Напомним, ранее Министерство юстиции из-за карантина в Украине предлагало амнистию 900 заключенных. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, это предусматривает законопроект об амнистии, который готовят в Верховной раде. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.

Кроме того, ранее в материале РБК-Украина "Вирус несвободы: как в украинских тюрьмах борются с коронавирусом" говорилось, что Минюст не исключает массовое освобождение заключенных из-за COVID-19.