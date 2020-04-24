Кабмін подасть у Раду перший з 2016 року законопроект про амністію

Кабінет міністрів України направить на розгляд Верховної ради проект закону про амністію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексій Гончаренко.

При цьому він зазначив, що проектом закону передбачається дострокове звільнення 1960 ув'язнених.

"Вперше з 2016 року Кабмін подає до Верховної Ради проект закону про амністію, який передбачає дострокове звільнення 1960 укладених з 32942, які перебувають у в'язницях", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції з-за карантину в Україні пропонувало амністію 900 ув'язнених. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, це передбачає законопроект про амністію, який готують у Верховній раді. Крім того, ініціюються зміни, які дозволять суттєво знизити кількість нових людей в СІЗО чи колонії.

Крім того, раніше в матеріалі РБК-Україна "Вірус несвободи: як в українських в'язницях борються з коронавірусом" говорилося, що Мін'юст не виключає масове звільнення ув'язнених через COVID-19.