Кабмин подал Раде закон о запрете возврата ПриватБанка Коломойскому

Кабинет министров Украины подал Верховной раде законопроект, которым запрещается возврат "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Соответствующая информация содержится на сайте Рады.

В частности, законопроект призван внести изменения в законодательство, которое касается вывода неплатежеспособных банков с рынка. В то же время предусмотрены нововведения в ситуациях, когда Министерство финансов становится владельцем такого банка (национализация).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, текст которого есть в распоряжении РБК-Украина, для установления равновесия между частными интересами владельцев банка и общественными интересами, в случае отмены решения о выведении банка с рынка, положение этого банка, которое существовало до принятия решения компетентным органом, не должно возобновляться.

Предлагается дополнить Кодекс Украины административного судопроизводства статьей ст. 266, пункт 9 которой закрепляет, что признание незаконным и отмена индивидуального акта или решений Нацбанка об отзыве лицензии, ликвидации или национализации банка не восстанавливает того положения банка, которое было до принятия решения НБУ.

Напомним, в ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ПриватБанк не вернут в собственность олигарха Игоря Коломойского. В ответ на это последний отметил, что вернет банк в ближайшее время, а Международный валютный фонд об этом якобы знает.

Окружной административный суд Киева признал национализацию ПриватБанка незаконной в апреле 2019 года.