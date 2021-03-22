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Кабмин планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за введения властями жесткого карантина. Выплаты смогут получить в регионах красной зоны.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как отметил Шмыгаль, этот вопрос он обсудил с министрами.

"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", - сообщил премьер-министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта заявил, что местные власти должны помочь бизнесу "красной зоны". По его словам, дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100%. Таким образом, сумма поддержки людей и бизнеса увеличится вдвое

Как сообщало РБК-Украина, в 2020 году Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко заявил, что правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКарантинЛокдаун
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