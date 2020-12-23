Кабмин планирует усилить роль ПриватБанка на розничном рынке

Кабинет министров утвердил основные направления деятельности АО КБ "ПриватБанк" на 2020 - 2024 годы. Государственный банк останется ведущим на розничном рынке и усилит позиции.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Согласно основным направлениям деятельности ПриватБанка на 2020 - 2024 годы, миссия банка заключается в оказании финансовых услуг высокого качества, что обеспечит поддержку и усиление его позиции на рынке в качестве ведущего розничного банка Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, функции по управлению корпоративными правами государства в государственном банке осуществляет Кабмин, который также выполняет функции высшего органа управления государственного банка. Определение основных (стратегических) направлений деятельности государственного банка относится к исключительной компетенции высшего органа.

Как сообщало РБК-Украина, банки Украины за январь-октябрь 2020 года получили 42,991 млрд гривен прибыли до налогообложения. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 22,848 млрд гривен.

По данным Минфина, по состоянию на 1 октября 2020 года ПриватБанк обслуживал 17,479 млн физических и 799 тысяч юридических лиц.