Кабмін планує посилити роль ПриватБанку на роздрібному ринку

Кабінет міністрів затвердив основні напрями діяльності АТ КБ "ПриватБанк" на 2020 - 2024 роки. Державний банк залишиться провідним на роздрібному ринку та посилить позиції.

Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Відповідно до основних напрямів діяльності ПриватБанку на 2020 - 2024 роки, місія банку полягає у наданні фінансових послуг високої якості, що забезпечить підтримку та посилення його позиції на ринку в якості провідного роздрібного банку України.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабмін, який також виконує функції вищого органу управління державного банку. Визначення основних (стратегічних) напрямів діяльності державного банку належить до виключної компетенції вищого органу.

Як повідомляло РБК-Україна, банки України за січень-жовтень 2020 року отримали 42,991 млрд гривень прибутку до оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 22,848 млрд гривень.

За даними Мінфіну, станом на 1 жовтня 2020 року ПриватБанк обслуговував 17,479 млн фізичних та 799 тисяч юридичних осіб.