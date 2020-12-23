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Кабмін планує посилити роль ПриватБанку на роздрібному ринку

Автор: Олександр Білоус

Уряд схвалив план до 2024 року

Кабінет міністрів затвердив основні напрями діяльності АТ КБ "ПриватБанк" на 2020 - 2024 роки. Державний банк залишиться провідним на роздрібному ринку та посилить позиції.

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Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Відповідно до основних напрямів діяльності ПриватБанку на 2020 - 2024 роки, місія банку полягає у наданні фінансових послуг високої якості, що забезпечить підтримку та посилення його позиції на ринку в якості провідного роздрібного банку України.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, функції з управління корпоративними правами держави у державному банку здійснює Кабмін, який також виконує функції вищого органу управління державного банку. Визначення основних (стратегічних) напрямів діяльності державного банку належить до виключної компетенції вищого органу.

Як повідомляло РБК-Україна, банки України за січень-жовтень 2020 року отримали 42,991 млрд гривень прибутку до оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 22,848 млрд гривень.

За даними Мінфіну, станом на 1 жовтня 2020 року ПриватБанк обслуговував 17,479 млн фізичних та 799 тисяч юридичних осіб.

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