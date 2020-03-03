Кабмин планирует реформировать Госслужбу занятости

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Госслужба занятости "должна превратиться в сервисное учреждение, отвечающее на реальный запрос и потребности людей и работодателей"

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по решению проблем в сфере занятости населения, в частности, предусматривает реформирование Государственной службы занятости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Как отмечается, что согласно плану Госслужба занятости "должна превратиться в сервисное учреждение, отвечающее на реальный запрос и потребности людей и работодателей".

Разработанный Министерством план также предусматривает стимулирование развития предприятия и самозанятости; создание достойных условий труда и детенизация отношений в сфере занятости населения; обеспечения развития инклюзивного рынка труда.

"Ожидается, что реализация плана мероприятий окажет положительное влияние на рынок труда, будет способствовать полной и продуктивной занятости, обеспечению достойных условий труда, увеличению количества рабочих мест для всех социальных групп населения, сбалансированию спроса и предложения по объему и уровню квалификации рабочей силы на рынке труда", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году количество вакансий, зарегистрированных в Госслужбе занятости, составит 1,246 млн единиц, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, с 1 марта 2020 года в Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице. Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1 800 грн.