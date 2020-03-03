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Кабмін планує реформувати Держслужбу зайнятості

Новини » Політика     03.03.2020 - 16:39
Кабмін планує реформувати Держслужбу зайнятості
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Держслужба зайнятості "повинна перетворитися на сервісну установу, що відповідає на реальний запит і потреби людей і роботодавців"

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо вирішення проблем у сфері зайнятості населення, зокрема, передбачає реформування Державної служби зайнятості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки.

Як наголошується, що згідно з планом Держслужба зайнятості "повинна перетворитися на сервісну установу, що відповідає на реальний запит і потреби людей і роботодавців".

Розроблений Міністерством план також передбачає стимулювання розвитку підприємства і самозайнятості; створення гідних умов праці та детінізація відносин у сфері зайнятості населення; забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці.

"Очікується, що реалізація плану заходів матиме позитивний вплив на ринок праці, буде сприяти повної та продуктивної зайнятості, забезпечення гідних умов праці, збільшенню кількості робочих місць для всіх соціальних груп населення, збалансування попиту і пропонування щодо обсягу та рівня кваліфікації робочої сили на ринку праці", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, у 2020 році кількість вакансій, зареєстрованих у Держслужбі зайнятості, складе 1,246 млн одиниць, що на 8% більше, ніж минулого року.

Крім того, з 1 березня 2020 року в Україні збільшили мінімальний розмір посібники з безробіття. Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн до 1 800 грн.

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