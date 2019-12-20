Кабмин планирует разобраться с бюджетной дисциплиной в областях

Кабинет министров инициирует проверку нецелевого использования средств в отдельных регионах Украины из-за того, что 20% педагогов и медиков недополучили заработные платы. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заверил, что на выплату зарплат государство выплатило средства, однако на местах со средствами "что-то случилось".

"Проблема о которой я хочу, чтобы вы знали - часть задолженности в отдельных областях перед педагогами и перед врачами. Ранее в ноябре-месяце мы перераспределили более 500 млн гривен между областями, чтобы покрыть 80% проблемы. Остается еще 20%. Это те случаи , когда государство перечислило средства, а там с ним что-то случилось - внизу", - заявил Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что средства из бюджета часто направлялись не на зарплаты.

"Сейчас мы видим, что еще незначительная часть задолженности есть. Мы работаем над тем, чтобы уже на следующей неделе она была погашена. Это два отдельных вопросах. Мы видим, что бюджет выполнен, а людям не легче, поэтому мы будем разбираться с бюджетной дисциплиной и искать, кто виноват в том, что деньги реально к людям не дошли. Это не значит, что на Новый год люди должны остаться без зарплат ", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег.

Как писало РБК-Украина, Гончарук заверил, что правительство за считанные дни выплатит часть средств, которые пойдут на зарплату шахтерам.