Кабмин планирует рассмотреть законопроект о неповышении гарантий по вкладам
Кабинет министров планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений к некоторым законам Украины относительно приобретения акционерным обществом "Государственный сберегательный банк Украины" (Ощадбанк) статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Инициатором документа является Министерство финансов Украины.
Об этом стало известно из соответствующего текста законопроекта, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта предусматривает уменьшение гарантий для вкладчиков Ощадбанка: вместо 100% гарантии они получают 200 000 тыс. грн возмещения.
Кроме того, исключается повышение гарантированной суммы возмещения по вкладам для клиентов всех украинских банков.
Рассмотрение законопроекта может состояться уже в эту среду, 24 февраля.
Как известно, вопрос повышения гарантированной суммы возмещения активно обсуждается последние два года. Барьером в этом выступали долги самого Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который после банкопада 2014-2016 годы должен вернуть государству более 100 млрд грн.
В сентябре прошлого года Совет по финансовой стабильности, в который входят, в частности, Нацбанк, Минфин, Нацкомфинуслуг, Фонд гарантирования вкладов, отчиталась, что достигнуты договоренности в вопросах реструктуризации долгов Фонда гарантирования, что открыло бы путь к повышению гарантированной суммы и распространение гарантий на Ощадбанк.
Эти изменения должны приниматься одним пакетом, о чем также было договорено с МВФ. Однако по неизвестным причинам вопрос реструктуризации долгов Фонда гарантирования и как следствие - повышение гарантированной суммы, остались вне поля зрения Кабмина.
Напомним, в последний раз гарантированная сумма возмещения в Украине росла в августе 2012 года со 150 до 200 тысяч гривен. Сегодня сумма 200 000 грн в эквиваленте покрывает около 7 тыс. долларов США