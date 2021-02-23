Кабмін планує розглянути законопроект про не підвищення гарантій за вкладами
Кабінет міністрів планує розглянути законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо набуття акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк) статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ініціатором документу є Міністерство фінансів України.
Про це стало відомо з відповідного тексту законопроекту, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.
Як зазначається в пояснювальній записці документу, прийняття законопроекту передбачає зменшення гарантій для вкладників Ощадбанку: замість 100% гарантій вони отримують 200 000 тис. грн відшкодування.
Крім того, унеможливлюється підвищення гарантованої суми відшкодування за вкладами для клієнтів усіх українських банків.
Розгляд законопроекту може відбутись уже в цю середу, 24 лютого.
Як відомо, питання підвищення гарантованої суми відшкодування активно обговорюється останні два роки. Бар’єром у цьому виступали борги самого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який після банкопаду 2014-2016 років повинен повернути державі ще понад 100 млрд грн.
У вересні минулого року Рада з фінансової стабільності, до якої входять, зокрема, Нацбанк, Мінфін, Нацкомфінпослуг, Фонд гарантування вкладів, прозвітувала, що досягнуто домовленостей у питаннях реструктуризації боргів Фонду гарантування, що відкрило б шлях до підвищення гарантованої суми та поширення гарантій на Ощадбанк.
Ці зміни мали прийматися одним пакетом, про що також було домовлено із МВФ. Утім з невідомих причин питання реструктуризації боргів Фонду гарантування і як наслідок - підвищення гарантованої суми, залишилися поза увагою Кабміну.
Нагадаємо, востаннє гарантована сума відшкодування в Україні зростала у серпні 2012 року зі 150 до 200 тисяч гривень. Сьогодні сума 200 000 грн в еквіваленті покриває близько 7 тис. доларів США