Кабмин планирует продлить на полгода мораторий на проверки бизнеса

Кабинет министров Украины планирует продлить мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса. Мораторий будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина

Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2020 год, сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Как отметил Немчинов, План приоритетных действий правительства на 2020 год был утвержден на очередном заседании Кабинета министров Украины 9 августа.

"Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса", - говорится в одном из пунктов.

Отметим, в конце мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило разъяснение по мораторию на проверки бизнеса во время карантина. По данным министерства, под действие моратория подпадают не все виды хозяйственной деятельности.

Напомним, на заседании Кабинета министров Украины 9 августа был утвержден План приоритетных действий правительства на 2020 год.