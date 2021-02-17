Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлят до 30 апреля: что это значит

Кабинет министров планирует продлить действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года. Кроме того, возвращается разделение страны по уровню эпидемической опасности.
Соответствующий проект документа содержится в повестке дня заседания правительства 17 февраля.
Проектом постановления предлагается:
Согласно документу, в случае наступления в регионе признаков "красного" уровня эпидемической опасности решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС на территории всего региона вводятся дополнительные ограничения, аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 до 25 января 2021 года.
Планируется, что постановление Кабмина вступит в силу с 22 февраля.
Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власти не справляются с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", решение Кабинета министров Украины ужесточить карантин с 8 по 24 января 2021 года поддерживали 51% украинцев. Противоположного мнения придерживались почти столько же - 46% граждан.