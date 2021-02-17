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Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжать до 30 квітня: що це значить

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує продовжити дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року. Крім того, повертається розділення країни за рівнем епідемічної небезпеки.

Відповідний проект документу міститься у порядку денному до засідання уряду 17 лютого.

Проектом постанови пропонується:

  1. продовжити на території України термін дії карантину до З0 квітня 2021 року;
  2. продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 квітня 2021 року;
  3. встановити на території України в цілому або на території регіонів "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення СОVID-19;
  4. продовжити на період дії карантину на території України обмежувальні протиепідемічні заходи, а також запровадити додаткові заходи для окремих регіонів, за результатами оцінки епідемічних показників;
  5. встановити процедури щодо впровадження та скасування відповідних додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів та порядок інформування про набуття ними чинності;
  6. встановити особливості припинення зобов’язань щодо обсервації при перетині контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них.

Згідно з документом, у разі настання в регіоні ознак "червоного" рівня епідемічної небезпеки рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС на території всього регіону вводяться додаткові обмеження, аналогічні обмеженням, які були встановлені з 8 до 25 січня 2021 року.

Планується, що постанова набере чинності з 22 лютого 2021 року.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляюєся з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", рішення Кабінету міністрів України посилити карантин з 8 по 24 січня 2021 року підтримували 51% українців. Протилежної думки дотримувалися майже стільки ж - 46% громадян.

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