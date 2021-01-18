Кабмін планує підвищити зарплати співробітникам органів місцевого самоврядування

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови про умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади (від 9 березня 2006 року № 268). Проект постанови направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Проектом постанови передбачається переглянути найнижчі розміри посадових окладів посадових осіб органів місцевого самоврядування (провідному спеціалісту, спеціалісту І категорії, спеціалісту II категорії та спеціалісту) обласного та районного рівня. Підвищення відбудеться виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад.

Зокрема, посадовий оклад спеціаліста обласного рівня збільшиться до 4 670 гривень (зараз - 4 500 гривень).

Водночас посадовий оклад голови обласної ради, київського міського голови залишається на рівні 19 360 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив мінімальний розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах. Мінімальний оклад становитиме 4540 гривень.

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2020 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20,3 тисяч гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксований Держстатом середній рівень зарплати.