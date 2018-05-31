Кабмін планує перепідпорядкувати собі ДФС

Джерела в Мінфіні заперечують, що Фіскальну службу вже перепідпорядкували Кабміну

Кабінет міністрів України планує перепідпорядкувати собі Державну фіскальну службу, яка на сьогодні підпорядковується Міністерству фінансів. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Мінфіні.

Зокрема, джерело спростувало інформацію ряду ЗМІ про те, що рішення про перепідпорядкування Фіскальної служби було прийнято минулого тижня. За його словами, секретаріату Кабміну доручили підготувати проект рішення про перепідпорядкування ДФС.

"Поки ми не бачили проект "наживо", на відміну від іншої постанови, ініційованої Кабміном (про скасування обов'язкового узгодження усіх актів з Мінфіном, - ред.). Але без візи Мінфіну цей документ не може бути прийнятий", - зазначило джерело і додало, що проект документа про скасування необхідності узгоджувати всі урядові акти з Мінфіном надійшов на погодження до відомства, однак воно його не підтримає.

Крім того, високопоставлений чиновник з команди прем'єра Володимира Гройсмана пояснив РБК-Україна, що варіант з перепідпорядкуванням ДФС "дійсно є, і він обробляється". У той час причиною цього є перевірка Фіскальною службою доходів міністра фінансів України Олександра Данилюка.

Зазначимо, минулого року Головне управління ДФС в Києві додатково нарахувало міністру податки з доходів, отриманих ним ще до роботи в уряді. Втім, Данилюк це рішення оскаржив, подавши до суду на ДФС та її київське управління. Судові розгляди у цій справі ще тривають.

"В контексті перевірки доходів міністра фінансів є прямий конфлікт інтересів в такому підпорядкуванні, як зараз (ДФС Мінфіну, - ред.)", - уточнив співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше суд надав Генпрокуратурі доступ до інформації про доходи Данилюка в компаніях з Британії.