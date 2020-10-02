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Кабмин планирует отменить повышение минимальных зарплат учителей с 2021 года

Киев, Пятница 02 октября 2020 12:07
Кабмин планирует отменить повышение минимальных зарплат учителей с 2021 года
Фото: Кабинет министров (www.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Действие постановления Кабмина 2019 года снова приостановят

Правительство Дениса Шмыгаля планирует приостановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки". Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действие постановления будет отложено еще на один год "в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования".

Проектом постановления предлагается исключить пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривен.

Напомним, правительство Владимира Гройсмана постановлением от 10 июля 2019 года № 822 решило поднять зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года.

Однако правительство Алексея Гончарука постановлением от 15 ноября 2019 года № 1044 остановило действие постановления до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников.

Как сообщало РБК-Украина, правительство планирует повысить в 2021 году зарплаты чиновникам. В частности Кабинет министров планирует внести изменения в постановления КМУ от 18 января 2017 года №15 об оплате труда работников государственных органов.

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