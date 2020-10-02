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Уряд планує скасувати підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року

Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 12:07
Уряд планує скасувати підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року
Фото: Кабінет міністрів (www.kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Дію постанови Кабміну 2019 року знову призупинять

Уряд Дениса Шмигаля планує зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки". Проект акту направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, дію постанови буде відтерміновано ще на один рік "у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування".

Проектом постанови пропонується вилучити пункт про те, що з 1 січня 2021 року найменший розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року становитиме 2393 гривень.

Нагадаємо, уряд Володимира Гройсмана постановою від 10 липня 2019 року № 822 вирішив підняти зарплати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з 1 січня 2020 року.

Водночас уряд Олексія Гончарука постановою від 15 листопада 2019 року № 1044 зупинив дію постанови до кінця 2020 року, скасувавши підвищення зарплат педагогічних працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд планує підвищити у 2021 році зарплати чиновникам. Зокрема Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови КМУ від 18 січня 2017 року №15 щодо оплати праці працівників державних органів.

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