Кабмин планирует ограничить цену на газ для производителей хлеба: сколько будут платить

Планируется, что ограничения будут действовать в период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2022 года.

Документом предлагается установить, что цена газа определяется ежемесячно как среднеарифметическое значение котировок на биржах, но должна быть не более 25 тысяч гривен за 1 тыс. куб. м (с учетом НДС).

Согласно проекту постановления, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для хлебопекарей устанавливается на уровне не выше одного процента.