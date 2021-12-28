Уряд планує обмежити ціну на газ для виробників хліба: скільки платитимуть

Планується, що обмеження будуть діяти у період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2022 року.

Документом пропонується встановити, що ціна газу визначається щомісячно як середньоарифметичне значення котирувань на біржах, але повинна бути не більше 25 тисяч копійок за 1 тис. куб. м (з урахуванням ПДВ).

Згідно з проектом постанови, торгівельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для забезпечення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво хліба та хлібобулочних виробів, встановлюється на рівні не вище одного відсотка.