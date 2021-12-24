Кабмин рассматривает возможность ограничения наценок на социальные продукты
Правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей, а также производителей социальных продуктов питания в связи со значительным повышением цен на газ. Также рассматривается возможность установления максимальных наценок на социальные продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге.
"Правительство выйдет в ближайшие дни с предложениями. Мы также проводим консультации непосредственно с бизнесом для того, чтобы понять потребность и уровень такой поддержки", - сказал он.
Шмыгаль также заявил, что "в условиях мирового кризиса, конечно же, производители рассматривают вопрос повышения цен".
"В данном случае мы также работаем с ними, чтобы защитить не только производителей, но и, ключевой вопрос, украинских потребителей. То есть будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности, социальный хлеб", - сказал он.
По его словам, будет рассматриваться возможность либо прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов.
Напомним, депутаты из фракции "Слуга народа" предложили ввести государственное регулирование цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость.