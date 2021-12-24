Кабмин рассматривает возможность ограничения наценок на социальные продукты

Правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей, а также производителей социальных продуктов питания в связи со значительным повышением цен на газ. Также рассматривается возможность установления максимальных наценок на социальные продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге.

"Правительство выйдет в ближайшие дни с предложениями. Мы также проводим консультации непосредственно с бизнесом для того, чтобы понять потребность и уровень такой поддержки", - сказал он.

Шмыгаль также заявил, что "в условиях мирового кризиса, конечно же, производители рассматривают вопрос повышения цен".

"В данном случае мы также работаем с ними, чтобы защитить не только производителей, но и, ключевой вопрос, украинских потребителей. То есть будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности, социальный хлеб", - сказал он.

По его словам, будет рассматриваться возможность либо прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов.