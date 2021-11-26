Кабмин планирует обеспечить накопительной пенсией некоторых работников: кого это коснется

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров внедрении социальных пакетов с накопительной пенсионной программой для некоторых категорий работников. План рассчитан на 2022-2023 годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Планируется введение с 2023 года социальных пакетов с накопительной пенсионной программе для сотрудников полиции, лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, работников сферы здравоохранения.
Кроме того, планируется введение с 2023 года региональных программ по накопительным пенсиям в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко надеется на начало пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Минфин разрабатывает документы и ищет способы запуска.