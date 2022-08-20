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Кабмин планирует ликвидировать Госрезерв. Что создадут вместо старой структуры

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Украина, Суббота 20 августа 2022 12:19
Кабмин планирует ликвидировать Госрезерв. Что создадут вместо старой структуры Фото: Госрезерв ликвидируют и создадут новую структуру (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил Стратегию реформирования системы государственного материального резерва на период до 2025 года. Предлагается ликвидировать Государственное агентство резерва и создать центральный орган исполнительной власти, который будет действовать по новым принципам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Реформой планируется передача убыточных предприятий в Фонд государственного имущества, а нефтебаз - в НАК "Нафтогаз Украины".

Также актуализируется номенклатура материальных ценностей госрезерва. Она будет состоять из социально важных товаров по отдельным направлениям:

  • энергетическая корзина (уголь, газ, бензин, дизтопливо);
  • оборонная корзина (авиационный керосин, моторные масла, дизельное топливо, военные сухпайки, комплекты химической защиты);
  • продовольственная корзина (белковые и суповые смеси, сублимированные фрукты и овощи, продукты длительного хранения, таблетки для очистки воды);
  • медицинская корзина (антибиотики, лекарства первой необходимости, медицинские маски, фізрозчини, шприцы и тому подобное).

"Такой набор товаров позволит государству оперативно реагировать в кризисных ситуациях, обеспечивая население и ВСУ всем необходимым", - говорится в сообщении.

Реформа вводит новые подходы к хранению материальных ценностей. Например, горюче-смазочные материалы будут размещаться на базе конфискованных в РФ активов и автозаправочных станций, у частных владельцев нефтебаз и на территориях дружественных Украине стран ЕС. Это позволит диверсифицировать хранение горючего и уменьшить риски его уничтожения оккупантами, отметили в Минэкономики.

Напомним, в 2020 году со складов Госрезерва исчезло почти 2700 вагонов зерна на 800 млн гривен.

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Кабинет Министров Украины
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