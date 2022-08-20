Кабмин планирует ликвидировать Госрезерв. Что создадут вместо старой структуры
Кабинет министров одобрил Стратегию реформирования системы государственного материального резерва на период до 2025 года. Предлагается ликвидировать Государственное агентство резерва и создать центральный орган исполнительной власти, который будет действовать по новым принципам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Реформой планируется передача убыточных предприятий в Фонд государственного имущества, а нефтебаз - в НАК "Нафтогаз Украины".
Также актуализируется номенклатура материальных ценностей госрезерва. Она будет состоять из социально важных товаров по отдельным направлениям:
- энергетическая корзина (уголь, газ, бензин, дизтопливо);
- оборонная корзина (авиационный керосин, моторные масла, дизельное топливо, военные сухпайки, комплекты химической защиты);
- продовольственная корзина (белковые и суповые смеси, сублимированные фрукты и овощи, продукты длительного хранения, таблетки для очистки воды);
- медицинская корзина (антибиотики, лекарства первой необходимости, медицинские маски, фізрозчини, шприцы и тому подобное).
"Такой набор товаров позволит государству оперативно реагировать в кризисных ситуациях, обеспечивая население и ВСУ всем необходимым", - говорится в сообщении.
Реформа вводит новые подходы к хранению материальных ценностей. Например, горюче-смазочные материалы будут размещаться на базе конфискованных в РФ активов и автозаправочных станций, у частных владельцев нефтебаз и на территориях дружественных Украине стран ЕС. Это позволит диверсифицировать хранение горючего и уменьшить риски его уничтожения оккупантами, отметили в Минэкономики.
Напомним, в 2020 году со складов Госрезерва исчезло почти 2700 вагонов зерна на 800 млн гривен.