Уряд планує ліквідувати Держрезерв. Що створять замість старої структури

Кабінет міністрів схвалив Стратегію реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року. Пропонується ліквідувати Державне агентство резерву та створити центральний орган виконавчої влади, який діятиме за новими принципами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

Реформою планується передача збиткових підприємств до Фонду державного майна, а нафтобаз - до НАК "Нафтогаз України".

Також актуалізується номенклатура матеріальних цінностей держрезерву. Вона складатиметься з соціально важливих товарів за окремими напрямками:

енергетичний кошик (вугілля, газ, бензин, дизпаливо);

оборонний кошик (авіаційний керосин, моторні мастила, дизельне паливо, військові сухпайки, комплекти хімічного захисту);

продовольчий кошик (білкові та супові суміші, сублімовані фрукти та овочі, продукти тривалого зберігання, таблетки для очищення води);

медичний кошик (антибіотики, ліки першої необхідності, медичні маски, фізрозчини, шприци тощо).

"Такий набір товарів дозволить державі оперативно реагувати у кризових ситуаціях, забезпечуючи населення та ЗСУ всім необхідним", - йдеться в повідомленні.

Реформа запроваджує нові підходи до зберігання матеріальних цінностей. Наприклад, паливно-мастильні матеріали будуть розміщуватись на базі конфіскованих у РФ активів та автозаправних станцій, у приватних власників нафтобаз та на територіях дружніх до України країн ЄС. Це дозволить диверсифікувати зберігання пального та зменшити ризики його знищення окупантами, зазначили в Мінекономіки.